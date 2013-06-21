中国金融：提高民营资本对国有控股金融机构的持股比例--报载

路透北京6月21日 - 中国人民银行副行长潘功胜表示，要研究国家对国有控股金融机构的合理持股比例，进一步扩大民间资本参与金融的力度，构建市场经济下应有的政银关系。

中国证券报周五援引潘功胜的话称，中国社会融资过度依赖银行的模式仍然没有实质性的改变，风险过度集中在银行的状况没有根本转变。需要加快多层次金融市场的建设，提高直接融资比重，完善市场结构，促进金融生态主体多元化。

他表示，尽管金融机构产权逐渐多元化，但银行的资本结构还没有完全反映经济结构的变化，民间资本的占比有待进一步提高。要研究国家对国有控股金融机构的合理持股比例，进一步扩大民间资本参与金融的力度,建立多种金融制度并存，逐步形成竞争充分、差异化经营的金融体系。

他称，而要建立一个多层次、广覆盖的金融机构体系，当前的重点是发展面向三农和小微企业的微型金融组织，尤其是社区型的金融机构和小型专业化的金融组织。