离岸人民币：台湾拟开放陆企赴台发行人民币债，最快下半年有结果--报载

路透台北6月21日 - 台湾本地媒体周五报导，金管会正研拟开放大陆企业、台资企业来台发行宝岛债，若陆委会能够同意，预计最快下半年有结果，有望为台湾人民币离岸中心发展再注活水。

本地的工商时报指出，金管会副主委吴当杰表示，初步拟优先开放大陆企业（包括国企）、台资企业来台发债，强制要在柜买中心挂牌，让监理、资讯更透明化，并限〞专业投资机构〞为销售对象，但目前尚无开放时间表。他说，香港点心债未清偿余额人民币2,300亿元，其中67％是陆企所发。

除此之外，本地媒体经济日报也报导，金管会建议四大基金投入宝岛债市场，并建议提高散户投资门槛由现行的一万人民币提高至10万人民币。

经济日报指出，行政院长江宜桦也指示金管会，持续检讨松绑相关法规，增加国内外发行人在台发行债券诱因，促进国内债券市场发展。吴当杰说，金管会将鼓励专业机构投资者金融机构、政府四大基金认购人民币或外币计价债券。

经济日报表示，金管会已去函建议四大基金投资宝岛债，让参与市场者更加多元化，目前退抚基金及邮政储金相关投资规定尚未准许买宝岛债，金管会已建议放宽限制。

关于散户投资的最低交易单位，金管会规划从现行人民币1万元提高到10万元，以利将债市导向法人市场，但政务委员薛琦认为人民币10万元门槛太高，不利一般投资人投资，金管会将再审酌是否提高。