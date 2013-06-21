《全球重要经济事件一览表》--6月21日-6月28日

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6月21日(五)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议。

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)接见外国记者。

布拉格--波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)和前欧洲央行总裁特里谢在有关欧元历史和未来的会议上讲话。

东京--日本央行总裁黑田东彦在信托银行协会举办的会议上作简短致辞。

美国巴尔的摩--负责金融机构的财政部助理部长Matthew Rutherford在Crane Data举办的2013年货币基金研讨会上讲话。

德国美因茨--德国央行理事Joachim Nagel讲话，主题为“欧元危机--近期进展和德国银行的再融资形势”。

6月23日(日)

德国基尔--欧洲央行执委亚斯穆森在基尔大学一场颁奖典礼上讲话(0800)。

6月24日(一)

伦敦--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就“美国货币政策和美国经济”为题发表演讲。

6月25日(二)

伦敦--2013年全球借款人与投资者论坛(至6月26日)。

巴黎--国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)出席国际金融协会(IIF)会议，并在有关全球经济前景的小组讨论中发言。

苏黎世--金融稳定委员会(FSB)主席Mark Carney将在国际清算银行(BIS)召开新闻发布会。

6月26日(三)

伦敦--英国央行召开新闻发布会，公布金融稳定报告(0930)。

多伦多--加拿大央行副总裁连恩讲话(1640)。

柏林--欧洲证券交易同盟举行“欧盟一体化和增长：市场如何发挥作用”会议。德国央行总裁魏德曼与德国财政部长朔伊布勒将在会议中发言。

德国哈亨堡--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在德国央行哈亨堡学院举办的会议上讲话(1700)。

巴黎--欧洲央行官员亚斯穆森、诺亚和莫尔许将在国际金融协会举办的会上讲话。

首尔--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就“合适的货币政策”发表讲话(0555)。

渥太华--2013年银行业法律研讨会(至6月27日)。发言者包括前任及现任央行官员、监管官员以及来自加拿大、美国和英国的学者。

6月27日(四)

华盛顿--美联储理事鲍威尔在两党政策中心就货币政策发表讲话。

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至6月28日)。

美国玛丽埃塔市--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就经济展望发表讲话。

6月28日(五)

东京--日本财务大臣麻生太郎以“安倍经济学及日本经济前景”为题发表演说(0340)

美国WHITE SULPHUR SPRINGS--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔就经济前景发表谈话(1315)

美国西弗吉尼亚--克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托将就劳动市场趋势及货币政策发表演说(1600)。

美国加州--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)发表谈话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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