《香港报摘》--信报6月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
* 要闻版头条:
--美联储明言收水，全球股市急泻。 * 其他: --第3批通胀挂鈎债券(iBond3) ，申请总金额396.27亿元，有效申请52.08万份，认购超过一手者最多获分配两手债券。市场人士认为，在关注利息上升的环境下，下周上市的iBond3价格或会略为受压。
--莎莎国际 集团主席兼行政总裁郭少明表示，来年整体销售额增长率可达双位数。集团会在内地市场主力开拓逾20间较小面积的精品店，郭少明有信心来年可以收窄内地销售业务的亏损。
--中证监再多批三家人民币合格境外机构投资者(RQFII)，传统资产管理公司长盛、国泰及交银施罗德基金已获准来港，这批RQFII新贵正在申请香港的牌照。
--继滙丰银行日前调低今年香港经济增长预测后，瑞信昨日发表报告，亦一并调低中港两地今年的经济增长。该行将今年内地经济增长由8%降至7.4%。(完)
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沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。