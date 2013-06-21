《香港报摘》--信报6月21日

* 要闻版头条:

--美联储明言收水，全球股市急泻。 * 其他: --第3批通胀挂鈎债券(iBond3) ，申请总金额396.27亿元，有效申请52.08万份，认购超过一手者最多获分配两手债券。市场人士认为，在关注利息上升的环境下，下周上市的iBond3价格或会略为受压。

--莎莎国际 集团主席兼行政总裁郭少明表示，来年整体销售额增长率可达双位数。集团会在内地市场主力开拓逾20间较小面积的精品店，郭少明有信心来年可以收窄内地销售业务的亏损。

--中证监再多批三家人民币合格境外机构投资者(RQFII)，传统资产管理公司长盛、国泰及交银施罗德基金已获准来港，这批RQFII新贵正在申请香港的牌照。

--继滙丰银行日前调低今年香港经济增长预测后，瑞信昨日发表报告，亦一并调低中港两地今年的经济增长。该行将今年内地经济增长由8%降至7.4%。(完)