《香港报摘》--经济日报6月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
* 要闻版头条:
--中外利淡夹击，恒指 夜期再挫201点，2万关告急；沽空率15.3%历来最高。 * 其他: --分析指，境外多家投行建议投资者卖出人民币，加上内地的经济基本面弱，国际市场对人民币滙率的预期近期出现逆转。
--招商地产成功在港搭建上市平台，东力实业 称持股七成的招地已获上市委员会批准，不到1年时间，便可向其注入约62亿港元的地产项目。为支付收购代价，东力将配股集资约17.74亿港元。
--香港珠宝首饰展览会开锣，展商指人流仍比去年跌两至三成，跌幅超过预期，有参展商估计，会场内地客占逾半，中东及东南亚客也不少，而欧洲市况未见好转，上半年生意更大跌5成。(完)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。