《香港报摘》--经济日报6月21日

* 要闻版头条:

--中外利淡夹击，恒指 夜期再挫201点，2万关告急；沽空率15.3%历来最高。 * 其他: --分析指，境外多家投行建议投资者卖出人民币，加上内地的经济基本面弱，国际市场对人民币滙率的预期近期出现逆转。

--招商地产成功在港搭建上市平台，东力实业 称持股七成的招地已获上市委员会批准，不到1年时间，便可向其注入约62亿港元的地产项目。为支付收购代价，东力将配股集资约17.74亿港元。

--香港珠宝首饰展览会开锣，展商指人流仍比去年跌两至三成，跌幅超过预期，有参展商估计，会场内地客占逾半，中东及东南亚客也不少，而欧洲市况未见好转，上半年生意更大跌5成。(完)