港报社评：收拾泛滥游资潮退尚在后头--星岛日报6月21日

美国联邦储备局公布退市初步时间表，令香港股市大跌幅。联储局长伯南克到明年1月底就延任期满，外界预计伯南克不会再度延任，现在他提出退市时间表，令人觉得在清理好摊子交给继任人。

伯南克在美国卷起金融海啸后，透过三轮“量化宽松”措施，营造超低息环境。这些措施的副作用导致资金泛滥，输出通胀。现在伯南克完成阻止美国萧条的首要任务，就要处理好挽救经济措施的副作用，避免把资金泛滥的摊子交给下一手。

去年联储局尚在表示，超低息环境可以维持到2015年中。但是联储局今次公布的经济回稳预测，物价和就业表现都比原先预期为好。这张亮丽成绩表，显示经济改善和退市步伐都早过预期，扭转市场资金趋势。恒生指数昨日下跌了2.88%，原因包括忧虑新兴市场资金流失，以及内地经济数据逊预期，中央又没有迹象“放水”挽救。

每逢经济差或者银根紧，市场都会憧憬中央放宽银根和加大投资来挽救。总理李克强提出城镇化，各地官员就期待中央斥资大搞地方建设；近日内地银行拆息飙升，又传出希望中央调低存款准备金的风声，结果都失望而回。

金融海啸后，内地政府出动4万亿元人民币救市，是在特殊情况下的措施。现在习李新班子上场，执政思维和经济现实都有异当年，可以容忍在执政最初几年经济有较慢的增长，来逼使银行改善经营，为往后的经济升格腾飞打好基础。

美国列出抽水时间表，能否落实要走着瞧；同样，外界不宜过早憧憬内地放松银根。面对累积跌幅不少的股市，仍须谨慎从事。(A06)