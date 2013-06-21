港报社评：退市定出路线，全球金融变局--信报6月21日

美国联储局为量化宽松定下了退出“路线图”，QE进入终结“倒数”阶段，全球金融变局序幕。

按照今次议息会议声明，联储局官员对经济前景较前乐观，因而具备今年4季度启动退市机制的条件。不过，美国经济复苏基础亦有一定脆弱性，制造业低迷之势始终未见起色，因此，即使伯南克勾勒出退出的“雏形”，但肯定过程绝不会无风无浪。

货币量化宽松的退市路线已然明确化，大方向是“先削减数量、后收紧宽松”。在退出时机选择和操作顺序上，首先，可能在今年稍后削减每月购债规模；第二，若经济在预期轨道中运行，则在明年GDP增长3-5%基础上，年中便可终止购债计划；第三，估计2015年才会通过调高利率等工具手段收紧宽松。

可以说，整幅退出蓝图主要建基于目前美国经济相对乐观的基础上。美国经济如今脱离了险境，终结QE只是时机的选择，而选择判断的关键在于对1年内的经济作精确预测。

今年底削减购债规模几成定局，也使全球流动性开始转向收缩的市场恐惧进一步显现。近日跨境资金回流美国，已令亚太区股市出现震荡，也令不同的金融资产急遽重新定价，而且热钱急遽流出，对新兴经济体的冲击风险也不断升高。

联系到新兴经济体过去3年的信贷扩张，一旦热钱加剧流出，不排除一些依赖外部资金且金融监管系统较弱的国家出现金融动荡危机。

伯南克昨日清晰展示了退市路线图，市场反应激烈，金融资产收益预期骤变，不断加剧市场的波动性，金融变局益发波谲云诡。(A02)