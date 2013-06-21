《中国报摘》--其他报纸重要消息6月21日

**上海证券报**

--记者获悉，保监会正考虑增加新的资本补充工具--财务再保险，保监会近期下发了《人身保险公司使用再保险改善偿付能力管理办法(征求意见稿)》，明确提出人身险公司可通过使用再保险改善偿付能力，具体包括“年度可续保、共保和修正共保”三种形式。

--中诚信集团董事长毛振华表示，中国债券市场系统性风险不大，但个案风险值得关注，今年非常有可能爆发个案的债务违约案例，另外地方政府融资平台的确是系统性风险，但风险也可控。

**证券时报**

--针对媒体报导北京已上报房产税试点方案，北京地方税务局、北京财政局先后发布声明称，未上报过房产税试点方案，也未接到上级部门有关工作部署的通知。

**21世纪经济报 道**

--有银行业消息人士透露，周四央行以逆回购方式向工行 提供了500亿元人民币的流动性，不过也有多位银行金融人士称，直到晚上8点尚未收到确切消息。（完）