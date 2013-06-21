港报社评：警惕美退市冲击港楼市--文汇报6月21日

美联储局主席伯南克抛出退市时间表，重创港股，但更须警惕的是，美国推出几轮量宽政策以来，在热钱和低息环境下，香港住宅楼价自2009年至今飙升逾一倍，一旦美国退市热钱流走和加息，香港楼市将面临极大冲击。政府须密切关注楼市趋向，在楼市逆转之前就未雨绸缪。

伯克南的退市言论也是意料中事，事实上，港股近月来的跌幅，本已足够反映此负面因素，惟内地的PMI数据太差，变相帮了淡友一把，将大市大幅推低近2.9%。但也要看到，自2008年金融海啸后，于2009年出现强烈反弹后，至今四年之间进入上落市格局，基本上港股长期处于低位，因此美国退市港股崩盘的概率不太大。

值得注意的是，美国及欧盟、日本等推出几轮量宽政策以来，大量热钱流入香港楼市，加上利息持续低企，推动香港楼价全线超越1997年的高峰期。低息环境无疑抵销了供楼人士的负担，然而，楼市始终须依靠市民的实质购买力，近年楼价已经逐步脱离实体经济。本港楼市靠热钱支撑，一旦热钱流走及息口上升，楼市随时出现逆转。

现时香港楼市已处于高处不胜寒的处境，楼价升幅与实体经济脱节。随着美联储局抛出退市时间表，热钱及低息等利好因素将逐步消退，社会已形成对楼市下跌的预期，而下跌预期反过来又会加剧未来楼市跌势。

过去数年，楼市泡沫风险不断增加，政府推出多项打击炒卖。在美联储局主席伯南克抛出退市时间表后，政府应密切观察上述压抑楼市过热的措施是否需要调整，更需在楼市逆转之前就未雨绸缪，采取措施减轻楼市受到的冲击。(A03)