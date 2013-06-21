港报财经评论：退市之路兵行险着--信报6月21日

退市之路兵行险着/ 习广思

市场错估贝南奇想法，议息结果出乎意料，他明确地给了退市时间表，有沟通，有清晰度，市场憧憬逐渐消散。其次，市场再错估中国央行的心意，上海同业拆息抽升，中国无意出手放水。汇丰6月份PMI指数报48.3，连跌9个月，新订单疲弱不堪。

恒指成分股成为空军的目标，尾段愈沽愈狠，中资股要重出生天，外围回稳固然是先决条件，但中国资金短缺结束才是关键，投资惟有寄望7月。新兴股市再急跌，由巴西股市到亚太区股市跌幅均逾3%。这些资产均在反映退市忧虑。但是，与过去大半个月不同的是，美汇回升，圆汇急挫，欧罗下跌，反映套利资金拆仓潮有可能接近尾声。

贝南奇对经济复苏感到乐观，亦见其审慎，意味着贝南奇似乎为他离任前制定好这场退市蓝图，央行对退市条件有转变，对经济前景更加乐观。这一趟，向来是传声筒的华尔街日报并不太准，相反金融时报的分析几乎全中，贝南奇虽然给了市场一盆冷水，却提供了更多清晰指引。尽管贝南奇特别强调，退市并不等于收紧加息，试图改变市场的误解，但对于习惯了QE毒瘾的金融市场来说，减慢买债，结束买债即表示水闸将逐步关上。

贝南奇提出退市后，美国按揭利率上升至近4%水平，美国人买楼将会更多困难。美国楼市持续复苏，一来得益于外资涌入，二是大部分置业者以现金买楼，美银美林随着楼价回升，美国人买楼负担能力将在年底见顶，如果按揭利率攀升，负担能力将会跌得更快。美国楼市复苏能力将直接影响就业，消费，故贝南奇这场退市铺排，前路的方法是对的，只是步伐与节奏如何调整，也可说是兵行险着。以现时的低通胀水平，恐怕市场将要担心的不是退市退得太慢，而是退得太快。(B04)

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联储局无法加息/ 苏子

美国联储局于昨晨议息后竟然意外地首次发出明确的收水时间表，却没有如市场所期待般安抚市场，结果震动了整个金融市场。由于联储局主席贝南奇能突然果断地表示若经济如预期向好的方向发展，联储局将于今年较后时间收水，并于明年中停止刺激经济的措施，估计这与总统奥巴马日前暗示贝南奇任期届满后将无得留低有一定关系。

美元止跌回升及美债息率的急升，美元兑日圆最高曾见98.32高位。留意上述高位刚好与20天SMA阻力相若。如昨晚美元兑日圆未见进一步突破20天SMA阻力收市，预料汇价短期内将在100天SMA的96.85及20天SMA间争持。稍后一旦返回100天SMA以下波动及收市，美元兑日圆或会再度转弱。

虽然目前市场的炒作焦点主要是联储局收水，而不是加息，但美国10年期国债息率在市场炒作收水下，已自去年的1.39%低位大幅上升至执笔时的2.47%高位，升幅高达78%。

由于美国楼按息率与美国债息挂钩，故目前美国债息急升对楼市的杀伤力可说是等同于联储局已直接宣布加息，这或会令美国楼价扭转近一年来的强劲升势，从而削弱市场对美国经济进一步复苏的乐观预期，并使市场相信联储局未来只能收水，但却无条件宣布加息，故限制美元再升的空间。(B08)