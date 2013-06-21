《香港报摘》--其他报纸重要消息6月21日

* 明报

--市场估计，嘉里 拟下周初公布土瓜湾港图湾价目，并于下周六(29日)开始发售，成为一手新例4月底生效后，首个全新推出现楼项目。

--东亚银行 高调推出新按揭计划，楼龄加还款期最高长达45年，预计有83%楼龄30年以下的居屋屋苑可以受惠。 * 星岛日报

--政府拟推行的自愿医保方案，由政府设定最低条款标准计画。政府亦有意充当保险公司，承保超出保费上限的高风险病人，料耗资30亿港元，占500亿港元医疗改革拨备的百分之六。公司保单则暂时不受医保计画影响。

--运输及房屋局局长张炳良表示，长远房屋策略督导委员会利用计量经济模型推算2013/14一四年度至2022/23年度的整体房屋总供应目标，约为44.7万个，但未有讨论当中公私营房屋比例。

--会德丰 副主席梁志坚表示，尽管在政策市下，楼市发展风险增加，但公司目标仍是建立稳定土储，期望未来达至保持每年推售及吸地均约100万方尺楼面的步伐，并表示必定会入标竞投今天截标的将军澳及屯门地皮。

--百利保控股董事兼首席营运总监范统建议，政府应采取公开拍卖形式推地，发展商出价会较进取。但政府若坚持只采取招标卖地，亦应该开标时公布最高首3份标价，令发展商了解到出价高或低，以此增加市场透明度。 * 苹果日报

--联储局首次释出明确退市时间表，但碍于美债长息趋升逐步拖高短息，或内地息紧令港资金紧张。业界相信即使月底银行半年结过后，港元拆息、定存及按息，有可能预先反映美息上升变化。

--持有澳门渔人码头的励骏创建截止招股，据悉公开发售未获足额认购，消息指，由于国际配售同样未足额，励骏或成为继合和地产后，再一只宣布搁置上市的新股，惟最终仍要视乎今天凌晨截止的配售结果而定。

--国泰 常务总裁朱国梁透露，今年业绩较去年稍有改善，但经营环境仍然困难，其中货运业仍持续疲弱。他补充，受惠日圆贬值，年初至今日本航线载客量增长达双位数，暑假将加开多班包机，前往日本及东南亚等地。 * 东方日报008

--本港银行纷纷推出存款优惠竞逐资金，其中信银国际推出之3个月30万港元等值人民币定存，年利率3厘。另外，交银香港的6个月5万元人民币定存年利率更高达3.25厘，冠绝市场。

--据投行消息指，开元产业投资信托初步反应不俗，并已获机构投资者承诺认购，相信会按既定时间表上市。定价日为6月27日，7月5日挂牌，摩根士丹利及渣打为联席全球协调人。

--信置 旗下尖东尖沙咀中心及帝国中心，引入5间涉近2万方尺全新餐饮食肆，个别租金升幅达50%，预计两商场今年租金收入有15至20%增长。 * 文汇报

--远东发展 主席邱达昌建议，政府不应再依照以往殖民地时代的规划来做事，应放弃郊野公园，开发更多的居住空间给予港人，以解决现时楼市的问题。 * 大公报 --中策 主席兼行政总裁柯清辉表示，集团正寻找其他投资机会，只是目前市场的资产价格太高，加上市况及汇率波动，故需要审慎选择收购目标，但会以大中华区为主。

--仲量联行香港董事总经理曾焕平表示，政府应反思辣招的有效性及影响，该行强烈要求政府取消相关措施，并考虑以资本利得税取代额外印花税，以增加二手市场供应，并减少业主被迫出售物业时承受的损失。(完)