港报财经评论：出得来行终要还--经济日报6月21日

出得来行终要还/ 林瑞芬

中国隔夜及一个月拆息扯到上13.44%及9.399%，还高于2007年水平，内银业水荒潮可见一斑。美国QE的退市路线图亦明朗化。

当知市场问题由市场解决，内银的市场底都是由市场供求决定，月底前预期拆息未复常态底下，按图势示，建行 就有进一步下试穿5港元可能，昨收报5.15元，而工行 就有可能下试4.3港元左右，昨收报4.57港元，中行 就有机会试穿3港元，昨收3.08港元，暂不需急买入。

中国6月汇丰制造业PMI预览值为48.3，前值49.2，数据创9个月最低水准。内银股成悬在国指颈中的利剑，如果上综下试2,000，那国指也会势弱，上周以裂口失位2011年延伸的上升轨10,000已直指不妙，短线有大机会下试9,000，昨收报9,265，跌319点或3.33%。

技术上，恒指上周失守三角形21,500显示中期弱势，底部不断受考验也是大概预知的事，但愿反覆间中有所反弹，摊开用时间消化，免出现一插到底幅度过深之惊心动魄场面。配合黄金比率分析大形势，恒指自2012年6月18,056起始到今年2月筑顶23,944，累计升幅为5,888点子，回落已达0.5倍，破21,000未见底，最后关键是0.618倍的下调目标，约至20,300，如也失守，那更为启示年初之调整不是修正6月始升浪这么简单，再顺淡势而推，三角形之量度下跌目标在19,000。如又以6月升浪已破坏，最坏打算重回起点18,000。这一切的发展，实在要视乎环球资金撤资的速度及幅度，也讲不定是否一定如此，但投资者心里也要有个底。

总括而言，昨日沽压情况有所放缓，或许第一轮已够恐慌，掟货掟到现在，暂时再掟无意思，今日重要节气「夏至」来临，不排除在20,300前呈超卖反弹弱势浪，惟低位愈放愈低，短线的反弹要重上21,300显困难，中期弱势下的短线反弹浪，气虚，多不长久。(B03)

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国指超卖，反弹在即/ 余少文

美国退市以及内地拆息飈升，成为中港股市急挫藉口，虽然汇丰环球向下修订国指今年目标，但国指部分技术指标严重超卖，加上已跌至近9,000关，不排除短期反弹，阻力在10,000点。

中国虽然流动性非常紧张，中国人民银行爱理不理，只再暂停正回购，但维持发行20亿元人民币央票，虽然中国近期收水不积极，惟向市场发出中国维持现有货币政策的信息。

一直认为，国指跌穿10000点已吸引，若跌至9000点更为吸引，因为预测PE降至6.6倍，即使今年盈利倒退两成，预测PE也只升至9.2倍而已，除非内地经济出现滑坡，否则中资股仍然可留意。当然，在中国经济增长放缓下，料未来一段时间会维持在7-8%左右，即经济转型下不会再出现双位数增长，对大市的影响程度，有待观望。

从技术指标而言，大型头肩顶形态下，国指或要跌至8,000才结束调整，若然预测准确，则国指还要跌1,200点，大市会出现遍地屍骸。惟见国指近日虽跌，但技术指标之一的9天RSI低至11，属于极度超卖，在过去数年都未曾出现。

重磅股同样超卖，包括四大行及中石油 等，14天RSI降至20至30区域，大市短期似乎有机会反弹。(B04)