《中国债券市场每日交易备忘》--6月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国万达集团9亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，建设银行主承 清华控股8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和招商银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 宁波银行50亿元五年期固息债1320014，票面利率4.70% 宁波银行30亿元10年期固息债1320015，票面利率5.13% 渣打银行(中国)公司50亿元三年期固息债1326002，票面利率4.20% 重庆合川工业投资10亿元七年期固息债1380218，票面利率6.19% 美都控股 3.5亿元一年期短融041351028，票面利率6.30% 宁沪高速 5亿元五年期中票1382313，票面利率4.98% 泸州老窖集团10亿元三年期中票1382316，票面利率5.00% 北新建材集团3亿元三年期中票101373001，票面利率5.32% 江苏南通中小企业1.6亿元三年期集优票据051302017，票面利率5.70% ============================================================================ 三、缴款： 财政部300亿元10年期续发固息国债130011，发行价格99.30元 农发行108.50亿元三年期固息债130411，票面利率3.93% 农发行130亿元五年期固息债130412，票面利率4.00% 沈阳苏家屯城乡建设13亿元七年期固息债1380220，票面利率6.40% 瓦房店国资经营管理中心15亿元七年期固息债1380221，票面利率6.20% 保利协鑫6亿元一年期短融 中国重型汽车集团20亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 金晶科技 4亿元三年期浮息(一年定存基准)中票1082112到期兑付，基本利差2.15% 中信银行 20亿元15年期发行人选择权(10+5)固息债061201付息，票面利率4.12% 中信银行 40亿元10年期发行人选择权(5+5)固息债061202付息，票面利率3.75% 农业发展银行100亿元七年期浮息(一年定期基准)金融债070408付息，基本利差0.59% 国家开发银行350亿元20年期固息债090224付息，票面利率4.70% 农发行200亿元五年期固息债100406付息，票面利率3.30% 山东泰丰矿业集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180123付息，票面利率6.75% 财政部266.50亿元10年期固息国债080010付息，票面利率4.41% 远洋地产有限公司26亿元六年期固息债0980110付息，票面利率5.40% 中国进出口银行123.20亿元10年期固息债100302付息，票面利率3.60% 财政部580亿元30年期固息国债110016付息，票面利率4.50% 中国电力投资集团27亿元三年期中票1182184付息，票面利率5.08% 国开行150亿元20年期固息债080211付息，票面利率5.25% 财政部280.10亿元10年期固息国债100019付息，票面利率3.41% 国开行26.10亿元七年期浮息(三个月SHIBOR基准)金融债110217付息，基本利差-0.15% 上海同盛投资集团36亿元五年期中票1182185付息，票面利率5.40% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国央行周日称, 将密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健的货币政策 ，并着力增强政策的前瞻性、针对性和灵活性，适时适度进行预调微调。 -- 中国人民银行宣布，其与英格兰银行周六签署了规模为2,000亿元人民币/200亿英镑的中英双边本币互换协 议。英国也由此成为首个与中国签订货币互换协议的七国集团(G7)国家央行. --上市公司中报业绩披露将在7月拉开大幕，中国证券报周一报导指出，截至目前沪深两市已披露半年报业绩预 告的917家公司中，预喜公司占六成以上；但是在剔除不可比因素后，798家公司预期的上半年盈利中值较去年同 期下降1.45%，预示整体盈利状况不乐观。 6/27统计局公布1-5月规模以上工业企业利润 (1-4月为11.4%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 丁淑琴/吴芳)