中国基金：国泰基金和华安基金下周一起发行国内首批黄金ETF

路透上海6月21日 - 美联储计划缩减购债规模令国际金价持续大跌时，国泰基金管理公司和华安基金管理公司将自下周一起同时推出各自的黄金上市交易型基金（ETF），即国泰黄金交易型开放式基金和华安易富黄金交易型开放式基金。

这两只基金均投资于上海黄金交易所的黄金现货合约，黄金现货投资比例不低于90%。两只基金的每基金分额对应0.01克黄金，最小交易单位1手为100份，即1克黄金，其业绩比较基准为上海金交所挂盘的现货Au99.99合约。募集成立后，两基金均将在上海证交所上市。

这两只基金还设立现货金提取方案，一旦客户积累30万份额黄金ETF（即对应3公斤金砖），就可以随时提取实物黄金。

两只基金的发行期限均为6月24日至7月19日，投资者可选择网上和网下认购，或是以黄金现货合约认购。国泰黄金基金的发售主协调人为中信证券 ；而华安易富黄金的发售协调人为国泰君安证券。

受美联储缩减刺激政策前景打压，国际金价周四重挫5%，是2008年经济危机以来的最大单日跌幅。［ID：nL3T0EW3P9］（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)