路透基点：华润置地30亿港元融资案启动--RLPC

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，华润置地已启动一项规模30亿港元(3.87亿美元)的贷款案。
牵头行兼簿记行为中国农业银行香港分行，中银香港、中国建设银行香港分行。
该项贷款分为三年期贷款和五年期贷款两部分，利率分别为较香港银行同业拆息(Hibor)加码170个基点和190个基点。
承贷5亿港元或以上者，获得牵头行头衔，在三年期贷款的部分可获187个基点综合收益以及51个基点的费用；在五年期贷款的部分可获综合收益为207个基点，费用为85基点。
承贷3-4.9亿港元者，获得主办行头衔，在三年期贷款的部分可获185个基点综合收益以及45个基点的费用；在五年期贷款的部分可获综合收益205个基点，费用为75基点。
融资所得将用于借款方及其子公司的一般企业资金用途。银行回覆截止日期为7月12日。
2012年8月时，华润置地曾取得一笔34亿港元的三年期子弹式贷款，综合收益为270个基点，利率为Hibor加码210基点。(完) (编译 李婷仪 审校 白云)
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