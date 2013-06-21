日本经济：越来越多日企预期今年获利增长--企业调查

这项Nikkei Research在6月3-17日为路透进行的调查，查访了400家企业，有298家企业回覆了有关获利预估的问题。

调查相关图表请点选：(link.reuters.com/keg98t)。

企业还表示海外及国内需求均有改善，亦提振其获利前景。

“我们经手的业务量复苏，让我们期待获利上升，”一家汽车相关企业称。

表示需求升温的还包括电子、机械和石油行业的企业。

尽管对于美国联邦储备理事会(FED/美联储)还有多久将开始缩减刺激举措的疑虑，上周打压日股日经指数 跌落熊市领域，但61%的企业称，过去一个月左右股市走势对其展望的影响微乎其微。

路透企业调查(Reuters Corporate Survey)访查400家资本额逾10亿日圆(1,050万美元)企业的管理高层。其中制造业和非制造业各半，不过企业毋须回答每一道问题，且可不具名。(完) (编译 李春喜/张若琪 审校 李爽/王兴亚)