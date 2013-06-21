《全球金融分析》顿失美联储利多助力，股市涨势能否自力维持疑虑升高

市场人士也为此纠结不已。华尔街衡量市场焦虑程度的芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数 周四跳涨23%至20.49，今年来首度升破20。该水准是通常用来界定市场是平静还是紧张的分水岭。

此外，其他指标亦显示对市场跌势的担忧加剧。据瑞士信贷，标普一个月“偏离(skew)”指标飙升至一年高点，意味着市场下行保护的代价已经很高。该指数用于衡量购买下行看跌期权与上行看涨期权的价格之差。

此外，就在标普500指数仅有不到5%成分股收高的那一天，CME集团 股价却触及52周高位，暗示投资者认为，随着交易员作出下跌保护，衍生品交易将上升。据Options Clearing Corp数据显示，周三有逾2,000万口期权合约交易，为5月22日以来成交量最大。

**关注估值**

一些人认为目前的跌势没什么道理，因为贝南克表态只有当经济强健到能够自行成长的时候，美联储才会拿走“酒杯”。这里引用了前美联储主席William McChesney Martin声明的内容，他表示美联储的职责就是“在宴会开始的时候拿走酒杯。”

另外，从最近所有波动性情况来看，美股相较全球其他股市而言是绿洲。自贝南克5月22日首度提到削减刺激计划以来，全球其他股市受到的冲击更大。

日股日经指数 自5月21日以来挫跌近17%；巴西Bovespa指数 同期下跌15%；MSCI明晟全球市场指数 跌7.1%。而美国标普500指数仅下滑4.9%，暗示投资者相信美国的前景更好。

“如果观察美股的基本面，无论是单独还是对比全球其他市场来看，都会发现目前很难找到比美股更有吸引力的资产了，”ProShares资本市场主管Stephen Sachs表示。

随着夏日的流逝和财报季的来临，上述观点将受到检验。在研究目前市场中相对有吸引力的估值时，必须考虑到低利率帮助企业获得低成本资金这一因素。

Miller Tabak首席经济策略师Andrew Wilkinson指出，随着美国公债收益率(殖利率)的回升，10年期美国公债收益率在2.42%，比标普500指数2.13%的股息收益率更诱人。这可能预示着股市还会下跌。