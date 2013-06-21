更新版 1-台湾债市：五年期公债殖利率盘初小升，10年期公债发行前交易创高位

* 五年期公债殖利率未破上日高位

* 十年期公债增额发行券创发行前交易新高 (新增报价及交易员评论)

路透台北6月21日 - 台湾公债五年券102/2 殖利率周五盘初小升，即使美联储缩减购债的计划意图更明显、令美10年公债殖利率升至2.40％，但五年期公债并未突破上日高位--1.0455%。

交易员表示，美宽松刺激政策退场，短期对股、债市均双空，特别是债市备受冲击。但由于五年券在第三季并无新筹码释出，在此因素之下，各方认为此期券特别安全，因此抛券的力量相对不大，五年券并未突破上日的高点。

至于十年券方面，他们表示，由于此期券下周即将标售，在整个殖利率曲线向上拉抬的时刻，标售的结果变数加大。

周五盘初10年期公债增额发行券 发行前交易殖利率高位达1.41%，再创发行前交易新高位。

〞现在正是利率走空的时候。谁敢在这时进来拿? 投资盘当然想要利率愈高愈好。〞一位证券商交易员表示。

对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年晚些时候缩减购债规模的担忧周四拖累美国公债价格走低，使指标公债收益率攀升至2011年8月以来最高，持续了一个月的跌势尚无结束的迹象。

美国指标10年期公债价格 收益率报2.401%，较周三尾盘高约5个基点。盘中触及2.471%，根据路透数据，为2011年8月以来最高。

* 今日预估殖利率主要交易区间：102/2在1.02-1.032%。102/6R则在1.40-1.415%

* 本地时间11:36最新报价：102/2殖利率升1.67点，报1.0289%。102/6R 发行前交易殖利率升2.65个基点，报1.4185%。

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