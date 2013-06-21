更新版-路透基点：Gold Crest寻求2亿美元五年期贷款，亚太森博贷款案吸引19家银行参与

(在第六段和第七段的亚太森博融资案承贷银行名单中，新增台北富邦商业银行)

路透香港6月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，亚太资源集团(Asia Pacific Resources International Holdings Ltd/APRIL)旗下的Gold Crest Capital Ltd正寻求最高2亿美元五年期贷款。

这项自行安排的贷款平均年限为3.125年，利率为较一个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点。

银行受邀参贷，可取得150个基点到250个基点不等的先付费用。

亚太资源集团和Peak Pulp & Paper将提供担保。

Gold Crest在2011年7月取得6亿美元五年期贷款，利率为较Libor加码387.5个基点。

此外，有19家银行已加入亚太森博中国控股的5.5年期10亿美元贷款案，该贷款由亚太资源集团提供担保。消息人士称，此案已获得约12.3亿美元的超额认贷。

19家银行分别为：中国银行澳门分行、国泰世华银行、彰化商业银行香港分行、中信银行(国际)、中国国家开发银行香港分行、瑞士信贷、玉山商业银行、华美银行、富邦银行香港分行、中国工商银行新加坡分行、工银亚洲、韩国产业银行亚洲、兆丰国际商业银行、平安银行、台北富邦商业银行、台新国际银行、台湾企银、台湾合作金库香港分行和永隆银行。

这项自行安排的贷款可能分为两部分，一部分为9亿美元，利率为较Libor加码350个基点，另一部分为1亿美元，加码幅度为340个基点。1亿美元部分设有第五年提前清偿权。