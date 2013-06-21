日本已公布经济指标--2013/6/21

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +1.0% r +0.3% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 5月 +0.1% -0.3% 6月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.4% -0.5% 6月27日 -- y) 工业生产(m/m) 4月 +0.9% r +0.9% r 6月27日 -- 失业率 4月 4.1% @ 4.1% @-r 6月27日 -- 贸易收支(亿日圆) 5月 逆差9,939 逆差8,799 -- -- 所有家庭实质支出(y/y) 4月 +1.5% +5.2% 6月27日 -- 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。