澳新汇市：澳元及新西兰元跌势暂歇，但下行趋势压力犹存

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
澳元兑美元 目前守于0.9237美元，周四曾低见0.9163，为2010年9月以来最低。技术面仍呈现下行趋势，将下探0.9145及0.90美元。
新西兰元兑美元 亦持稳于0.7797美元，受空仓获利了结支撑，之前在海外市场曾大跌2%，触及一年低点0.7710。
澳元兑美元本周以来下跌约3.5%，为2011年年底以来最大跌幅。新西兰元本周已累计下跌3%。
亚洲股市周五再度承压，不过目前已脱离盘初低点，一部分是因为中国金融体系流动性紧俏情况可能有望开始减缓。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍; 审校 徐文焰)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。