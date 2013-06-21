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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 10:30 BJT

澳新汇市：澳元及新西兰元跌势暂歇，但下行趋势压力犹存

澳元兑美元 目前守于0.9237美元，周四曾低见0.9163，为2010年9月以来最低。技术面仍呈现下行趋势，将下探0.9145及0.90美元。

新西兰元兑美元 亦持稳于0.7797美元，受空仓获利了结支撑，之前在海外市场曾大跌2%，触及一年低点0.7710。

澳元兑美元本周以来下跌约3.5%，为2011年年底以来最大跌幅。新西兰元本周已累计下跌3%。

亚洲股市周五再度承压，不过目前已脱离盘初低点，一部分是因为中国金融体系流动性紧俏情况可能有望开始减缓。(完)

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