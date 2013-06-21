更新版 1-台湾汇市:台币盘初创逾17个月盘中低位，美联储缩减购债计画效应续发酵

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路透台北6月21日 - 台币兑美元 周五早盘一度触及30.250，创近一年半盘中低位。交易员认为，由于美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债计画影响持续发酵，亚币早盘全面下挫，台币盘初实质交投一度贬破30.100，吸引出口商抛汇卖压出笼，令早盘成交量明显放大、贬幅略有收敛，料今日台币主交投持续偏弱整理。

今日台币盘初触及30.250，创逾17个月盘中低位，前波盘中低位为2012年1月9日的30.300。

汇银人士指出，虽然昨日消化部份出口商卖压，但真正成交在30元上方的单子毕竟只是少数，所以今天出口商在30.100上方抛汇卖压涌现，激励早盘交投非常热络，也令台币实质交投贬幅收敛，今日台币实质交投暂看在30.000-30.150元。

不过交易员也表示，台股连两日重挫及韩元持续大贬，外资汇出的疑虑升温，在上午消化完出口商抛汇卖压后，下午盘仍须留意外资汇出量能。

不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在30.020-30.102；上日则在29.850-29.950，央行上日作价收于30.160。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一周及一个月天期续为溢价，不过溢价幅度略有缩小，早盘指标美元/台币一个月天期 报价落在30.081/110左右，上日尾盘则在30.148/175。

本地时间10:13时，台币兑美元因央行上日盘末作价而升值1.26角报30.034。

交易员观察市场最新动态：

* 美联储缩减购债计画持续发酵，美元续强、亚币续贬

* 日圆 亚洲盘初走贬至97元附近

* 韩元 早盘重贬至1,153元附近

* 台股 今日盘初一度大跌1.9%，外资已连七日卖超台股

* 开盘约50分钟台北外汇经纪公司成交量在3.11亿美元，交投热络

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.000-30.150

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