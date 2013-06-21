全球金市：金价再度挫跌，或录得30年来最大单周跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场现正经历的状态是回归刺激举措之前的常态，”新加坡辉立期货投资分析师Joyce Liu说。
“自从2009年首度出台刺激计划之后，市场大幅跳涨，尽管基本面与这样的升势并不相衬。”
此外，金价周四下跌超过6%之后，芝加哥商业交易所(CME) 提高Comex期金初步保证金的举措，也对金价造成伤害。
0121GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,271.16美元。黄金稍早时曾挫置2010年9月以来最低点1,269.04，或录得30年来最惨重的单周跌幅。
技术分析师表示，黄金技术面疲软，在寻获支撑之前将跌破1,200美元。
瑞银将2013年金价预估下调10%，至1,440美元，并将2014年预估从1,625美元下调至1,325美元。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周四持仓下滑0.42%至995.35吨，是四年多来最低水准。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 于春红)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。