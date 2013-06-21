投行观点:中国央行或增加流动性供给，降低畸高银行间利率--中金

路透北京6月21日 - 中国大型投行--中金公司发布的最新报告称，资金流出可能在加大。目前银行间市场异常高的的利率水平，亦可能是央行不愿意看到的。预计央行会通过公开市场操作（比如逆回购）增加流动性，以降低银行间市场利率。

报告报认为，若短期的资金紧张形势继续恶化，不能完全排除央行会降低存款准备金率，以给一个明确信号，稳定市场情绪。

“我们认为无论是对实体经济的影响，还是控制金融风险，现在的银行间利率水平难以持续，预计央行将采取行动，增加流动性供给，降低银行间非正常的利率水平。”中金公司首席经济学家彭文生称。

自5月下旬起，银行间市场资金即开始出现紧张迹象，此后事态不断升级，流动性困境迟迟不见改善，周四更是空前恶化。隔夜和七天期等质押式回购 盘中均创下至少逾10年来新高。 尾盘流动性略有好转同时，即有传闻称央行给予了定向扶助。

为什么这两天银行间市场利率在已经很高的水平上，异常上升？报告认为，资金流出可能在加大；但更重要的可能是银行对现金的需求异常上升，最近的持续的高利率可能使得银行的流动性偏好上升，大家都不愿借出资金，甚至担心交易对手的风险；而上述因素因为预期6月底的资金需求强而放大，可能形成恶性循环。

报告认为，在这样的情况下，为了控制现金流问题可能带来的系统性风险，预计央行会出手，增加流动性供给。