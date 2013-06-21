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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 10:57 BJT

《汇市简讯》欧元/美元触及1.3200的跌势短暂，获利了结随后出现

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* 最初挫至1.3198的跌势十分短暂，未引起恐慌

* 随后出现针对美元多仓的获利了结

* 动能指标触顶或转而向下

* 五日和10日移动均线又出现空头交叉

* 若未能升逾1.3300，则是卖出机会

* 相关图表：(link.reuters.com/nes98t)(完)

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