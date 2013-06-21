《汇市简讯》欧元/美元触及1.3200的跌势短暂，获利了结随后出现

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
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* 最初挫至1.3198的跌势十分短暂，未引起恐慌
* 随后出现针对美元多仓的获利了结
* 动能指标触顶或转而向下
* 五日和10日移动均线又出现空头交叉
* 若未能升逾1.3300，则是卖出机会
* 相关图表：(link.reuters.com/nes98t)(完)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。