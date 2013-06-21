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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 11:12 BJT

《汇市简讯》日经指数跌幅虽缩减，但美元/日圆走势仍迟滞

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* 美元/日圆与日经指数的关联性再度显现

* 美元/日圆稍早时的下跌，要归因于日经指数/期指跳水逾2%

* 美元/日圆从盘初的96.86反弹升至约97.30，然后再度下跌

* 事实上，日经在此期间内表现好转，东京证交所早盘结束时跌幅缩减至0.87%

* 美元/日圆目前游走在分时图一目均衡基准线位置97.24附近，一目均衡转换线切入位在上方的97.53

* 向下到96.50仍有来自期权相关买盘，宏观基金亦有买进。(完)

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(编译 李婷仪 审校 高琦)

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