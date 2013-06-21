《汇市简讯》日经指数跌幅虽缩减，但美元/日圆走势仍迟滞

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
0238GMT
* 美元/日圆与日经指数的关联性再度显现
* 美元/日圆稍早时的下跌，要归因于日经指数/期指跳水逾2%
* 美元/日圆从盘初的96.86反弹升至约97.30，然后再度下跌
* 事实上，日经在此期间内表现好转，东京证交所早盘结束时跌幅缩减至0.87%
* 美元/日圆目前游走在分时图一目均衡基准线位置97.24附近，一目均衡转换线切入位在上方的97.53
* 向下到96.50仍有来自期权相关买盘，宏观基金亦有买进。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 李婷仪 审校 高琦)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。