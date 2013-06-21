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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 11:12 BJT

台湾债市：RP利率仍稳于低位，下周或有机会向区间高位靠拢

路透台北6月21日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致平稳。寿险资金流入基金，令多档基金入市找券，公债与公司债附买回利率大致维持不变。

下周将是6月的最后一个交易周。资金调度人士认为，目前市场宽松的环境大致应能维持不变，附买回利率最多是往交易区间的高位靠拢，利率弹升的机会不大。

〞以目前宽松的环境来看，就算利率有上，也不会太明显。〞一位证券商交易员表示。

另一大型证券商交易员则表示，月底投信会面临赎回卖压，且有不少法人也不做跨月交易，市场资金分配可能不平均，这会让货币市场资金略微紧缩一些。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75。均大致同于上日。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.68%，也和上日的区间相似。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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