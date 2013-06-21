台湾债市：RP利率仍稳于低位，下周或有机会向区间高位靠拢

路透台北6月21日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五大致平稳。寿险资金流入基金，令多档基金入市找券，公债与公司债附买回利率大致维持不变。

下周将是6月的最后一个交易周。资金调度人士认为，目前市场宽松的环境大致应能维持不变，附买回利率最多是往交易区间的高位靠拢，利率弹升的机会不大。

〞以目前宽松的环境来看，就算利率有上，也不会太明显。〞一位证券商交易员表示。

另一大型证券商交易员则表示，月底投信会面临赎回卖压，且有不少法人也不做跨月交易，市场资金分配可能不平均，这会让货币市场资金略微紧缩一些。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75。均大致同于上日。