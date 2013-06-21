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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 11:16 BJT

日本债市：公债价格下跌，尾随美债颓势

当日涨跌     上日
                                       最新报价    (基点)     收市价
                                                                 
 两年期公债                               0.000%       +0.0     0.125%
 五年期公债                               0.355%       +2.0     0.335%
 10年期公债                               0.875%       +4.0     0.835%
 20年期公债                               1.750%       +2.0     1.730%
 30年期公债                               1.880%       +2.0     1.860%
 10年期公债期货  <0#JGB:>                 142.09      -0.49     142.58
                                                                      
 注1：公债期货涨跌为点数。                                   
 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。                                  
 (完)
  
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    伦敦美债              东京美债                 
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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