中国货币市场：供给略增回购利率回落，流动性预期仍紧但不至更加激化

路透上海6月21日 - 在上日中国银行间资金资市场隔夜和七天回购利率盘中创下历史新高后，周五早盘流动性供给略有增加，加之相对较低的开盘价格引导，主要回购加权利率出现明显回落。

交易员并称，考虑到目前回购利率绝对水平仍处高位，月末前资金面预期不容乐观；不过从昨日尾盘央行窗口指导鼓励大行出资的传言和实际效果来看，再出现更为激化行情的可能性不大。

银行间资金市场周四早盘主要回购利率创下新高后，尾盘时段略有好转，因有传闻称央行给予了定向扶助，然也不能排除在途资金落定后，部分机构拆出资金意愿增强的可能性。

华北一银行交易员表示，今日早盘隔夜和七天回购利率最高仍冲至25%，不过与上日相比，资金状态已有一定改善。“感觉供给多了点，我们绝大多数是按加权借的。”

他并指出，目前资金供给期限多在七天以内，下周作为季末前最后一周压力未减。但从昨天尾盘大型银行低价出钱，以及今天隔夜逾百亿不足8%的开盘价，或给央行窗口指导的传言提供了些佐证，这也在一定程度上支撑了市场信心。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 8.5788 11.7436 -316.48

七天 9.1743 11.6217 -244.74

14天 9.4567 9.2626 +19.41 上海证交所质押式回购利率

一天 8.6900 6.3300 +236.00

七天 7.5400 6.4100 +113.00

14天 7.1000 7.1100 -1.00 回购定盘利率

隔夜 8.4300 12.8500 -442.00

七天 8.5000 10.7700 -227.00

14天 8.5600 10.0000 -144.00 Shibor

隔夜 8.4920 13.4440 -495.20

七天 8.5430 11.0040 -246.10