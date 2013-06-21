日本股市：日经指数早盘下跌，但周线料为五周来首次上涨

日经指数 早盘下跌113.27点至12,901.31点，一度触及一周低位，周四为收低1.7%，本周仍上涨1.7%，有望出现五周来首次周线上涨。

“美国若在经济改善下缩减刺激，这对日本来说应该是很完美的情况，”一外商银行驻东京的资深交易商表示。“可能的情况是美国收益率上扬，美元升值。日圆兑美元应该就会贬值，而且日本主要出口市场之一的美国情况正在好转。”