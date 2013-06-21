日本股市：日经指数早盘下跌，但周线料为五周来首次上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透东京6月21日 - 日本股市日经指数周五早盘下跌0.9%，扩大昨日跌幅，美国联邦储备理事会(FED/美联储)计划未来几个月如果经济一如预期出现改善，就将缩减刺激措施，投资者继续为此感到不安。
日经指数 早盘下跌113.27点至12,901.31点，一度触及一周低位，周四为收低1.7%，本周仍上涨1.7%，有望出现五周来首次周线上涨。
“美国若在经济改善下缩减刺激，这对日本来说应该是很完美的情况，”一外商银行驻东京的资深交易商表示。“可能的情况是美国收益率上扬，美元升值。日圆兑美元应该就会贬值，而且日本主要出口市场之一的美国情况正在好转。”
东证股价指数 跌1.5%至1,075.21点，早盘成交量为过去90天全日均值的35%。(完)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。