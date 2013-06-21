中国能源：中国在未来成为页岩气出口国的机会不大--德勤

路透香港6月21日 - 专业服务机构德勤的报告指出，中国积极建立有利页岩气开发的投资环境，可是由于本地需求及开采方面的种种挑战，中国在未来成为页岩气出口国的机会不大。

德勤在其《2013年石油与天然气现状盘点》报告中指出，虽然中国的页岩气发展前景广阔，但是人均储量只有80千立方英尺，且受政策带动未来五年的天然气需求量平均每年增速达13%，因此认为中国未来成为页岩气出口国的机会不大。

相反，报告认为，中国未来仍将专注于满足本土需求，而不是在海外发掘新的需求。

根据美国能源资料协会（EIA）估计，中国的可开采页岩气资源量达1,275万亿立方英尺。而中国国土资源部则估计国内页岩气资源量为886万亿立方英尺。

目前中国最活跃的页岩气活动在四川盆地，因当地就近的水资源可支持液压裂法，然地质结构复杂，每口井的钻井成本可高达1,600万美元。同时，中国对页岩气开发缺乏经验，且本土的多层液压裂技术不足，中国的石油公司在北美的页岩气投资有助其汲取相关技术，惟把技术引进到国内项目需时。

德勤中国能源与资源行业主管合伙人杨文忠称，“中国将继续对外国石油与天然气企业开放其新发掘资源，以获取有关的先进科技与技术。长远而言，当新科技渐趋成熟，并且完成基建建设后，中国有可能改变合约条款，以取得更大资源份额。”

至于全球状况，报告指出，未来1-3年内，页岩气将继续是主要地区资源，然而由于技术方面的挑战与开发资源成本偏高，令其对全球市场的影响并不明朗。

德勤石油与天然气行业全球主管合伙人阿迪·卡立夫（Adi Karev)表示，虽然页岩气在这十年间在行业发展中占据重要位置，但它将对全球状况构成的影响并不清晰，而且更有可能因部分国家能够透过液化天然气出口剩余的天然气资源，而成爲地区资源。

“由于利用各种不同的定价模型，液化天然气的定价将变得更爲复杂；而且液化天然气出口对全球市场构成的影响，将视乎各国的资源政策，当産量增加时相关政策相对也会变得复杂易变，因此国家与国际石油公司之间的合作则变得更爲重要。”他说。

他并指出，鉴于有关行业的演变，企业在应付复杂的市场环境的最佳方法，就是企业、合作关系与灵活业务模型的多元化发展。