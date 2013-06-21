金属期市：伦铜跌至20个月低点，受美联储政策及中国经济疑虑打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
受美元走弱的支撑，0247GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 回升0.75%，报每吨6,820.75美元，但可能连续三周周线下跌。该合约稍早一度跌至6,692美元，为2011年10月以来最低。
上海期交所交投最活络的期铜合约 下跌1.16%至每吨49,340元人民币。盘中稍早一度触及48,390元人民币，为4月底以来低位。
“若看看所有指标，中国的表现不是很好。经济在放缓，中国政府也已清楚显示他们能容忍这种放缓，且也预期如此。”辉立期货投资分析师Joyce Liu称。
“我认为基本金属的前景不佳，因为和中国经济的关联非常密切。”
LME期铝 上涨0.45%至1,805.50美元，但距上日曾触及的逾三年低点仍不远。
“我们认为铝价可能还会进一步承受卖压，因LME铝库存触及了543万吨的纪录高位，”澳新银行(ANZ/澳盛)在一份报告称。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 于春红)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。