金属期市：伦铜跌至20个月低点，受美联储政策及中国经济疑虑打压

受美元走弱的支撑，0247GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 回升0.75%，报每吨6,820.75美元，但可能连续三周周线下跌。该合约稍早一度跌至6,692美元，为2011年10月以来最低。

上海期交所交投最活络的期铜合约 下跌1.16%至每吨49,340元人民币。盘中稍早一度触及48,390元人民币，为4月底以来低位。

“若看看所有指标，中国的表现不是很好。经济在放缓，中国政府也已清楚显示他们能容忍这种放缓，且也预期如此。”辉立期货投资分析师Joyce Liu称。

“我认为基本金属的前景不佳，因为和中国经济的关联非常密切。”

LME期铝 上涨0.45%至1,805.50美元，但距上日曾触及的逾三年低点仍不远。

“我们认为铝价可能还会进一步承受卖压，因LME铝库存触及了543万吨的纪录高位，”澳新银行(ANZ/澳盛)在一份报告称。(完)

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