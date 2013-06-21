《全球市场》亚洲股市触及九个半月低点，美联储缩减刺激计划影响继续发酵

“多依靠大宗商品及处于经常帐赤字和有巨额外国融资债务的新兴市场国家，应会感受到庞大的压力，因全球重新平衡调整放缓了对原材料的需求。

印度卢比兑美元 周四重贬至59.9850的纪录低点，该国创纪录高位的经常帐赤字使其更形脆弱；且美联储又暗示将中止提供低廉资金。