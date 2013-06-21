《全球市场》亚洲股市触及九个半月低点，美联储缩减刺激计划影响继续发酵

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“多依靠大宗商品及处于经常帐赤字和有巨额外国融资债务的新兴市场国家，应会感受到庞大的压力，因全球重新平衡调整放缓了对原材料的需求。
印度卢比兑美元 周四重贬至59.9850的纪录低点，该国创纪录高位的经常帐赤字使其更形脆弱；且美联储又暗示将中止提供低廉资金。
美国原油期货 扳回稍早跌幅，微升0.1%至每桶95.24美元；布兰特原油 上涨0.3%至102.45美元。(完) (编译/审校 徐文焰/李婷仪/戴素萍/蔡美珍/高琦/张若琪)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。