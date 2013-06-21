中国票据市场：本周转贴利率随资金价格飙升，月末前维持高位可能性大

路透上海6月21日 - 中国票据市场转贴利率本周跟随飞涨的货币市场资金价格一路飙升，其中三个月左右票据价格攀至年息13%-14%附近，六个月品种则在10%左右，长短期限利率出现倒挂。

交易员认为，未来一段时间，银行间市场资金面变化将仍是主要风向标，而下周作为季末前一周，资金面预计难有明显缓和，转贴利率有望继续维持高位。

上海一银行交易员表示，月末前银行间市场资金预期依旧偏紧，而对票据市场来说，除了流动性因素，月末前信贷规模压力将会有增无减，因此下周转贴价格维持高位的可能性很大。

上日银行间资金市场隔夜和七天回购利率盘中创下历史新高，今日流动性供给略有增加，加之相对较低的开盘价格引导，主要回购加权利率出现明显回落，但保持在8%-9%的相对高位。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 6.4595/6.1122 6.4210/6.1683 6.9092/6.4147

上周五 5.2465/4.9225 5.3090/5.0790 5.8196/5.2458

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变动 +121.30bp/+118.97bp +111.2bp/+108.93bp +108.96bp/+116.89bp

票据回购报价方面,路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为6.4509%，较上周同期大幅上涨。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。