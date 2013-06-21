券商观点：为防风险致中国经济失速或得不偿失，短期过紧政策存纠偏可能--海通

路透北京6月21日 - 中国大型券商--海通证券 周五发布报告指出，中国央行此次货币紧缩的核心目标应是指向金融机构降杠杆，化解潜在金融风险；但报告并提到若为防风险导致经济失速或得不偿失，央行宜从长计议，短期过紧政策存纠偏可能。

海通证券宏观首席分析师姜超在这份报告中表示，传闻央行窗口指导大行投放资金，而且央行拥有SLO(公开市场短期流动性调节工具)和逆回购等多样工具，维稳货币利率责无旁贷，因而未来市场资金应有改善可能。

“从央行2013年金融稳定报告看，主要是银行同业负债过大，表外资产过多，存在逃避监管和期限错配的风险。”姜超称，“但央行的货币政策是猛药，金融机构的资金紧张会导致实体经济资金成本上升，中国的企业部门最需要降杠杆，但过高的资金价格会使得债务越滚越大。”

他称，降杠杆应是长期趋势，金融机构应主动降低杠杆，减少期限错配自救，才能真正降低货币利率波动风险。

他并表示，目前企业部门工业名义增速仅为6%，低于6.65%的贷款平均利率，而且从回购利率的上升看二季度企业贷款利率将会上升，会加剧企业债务负担。

“国债收益率曲线几乎倒挂预示经济存失速风险，若为防风险导致经济失速或得不偿失，央行宜从长计议，短期过紧政策存纠偏可能。”姜超在报告中称。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年品种 最新报在3.7016%；同期三年品种 最新报在3.6054%。