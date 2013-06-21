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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 11:54 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元昨日出现反弹，但趋势仍向下

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* 缺乏数据面消息，亚洲时段呈狭幅区间，投资人关注股市走势

* 昨日新西兰公布疲软GDP数据后，已收复周三跌幅

* 5日、10日及20日均线均向下，支持趋势下行

* 本周守住2009年低点1.1755--目前成为重要支撑位

* 预计将进行震荡整理，走势倾向下行

* 技术图表(link.reuters.com/tus98t)(完) (编译 蔡美珍; 审校 徐文焰)

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