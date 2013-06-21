《汇市简讯》澳元/新西兰元昨日出现反弹，但趋势仍向下

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
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* 缺乏数据面消息，亚洲时段呈狭幅区间，投资人关注股市走势
* 昨日新西兰公布疲软GDP数据后，已收复周三跌幅
* 5日、10日及20日均线均向下，支持趋势下行
* 本周守住2009年低点1.1755--目前成为重要支撑位
* 预计将进行震荡整理，走势倾向下行
* 技术图表(link.reuters.com/tus98t)(完) (编译 蔡美珍; 审校 徐文焰)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。