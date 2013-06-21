中国债市动态：资金略缓和利率债长端收益率有所回落，谨慎心态仍占主

路透上海6月21日 - 中国银行间市场现券周五早盘现券收益率持稳，利率债长端有所回落；交易员指出，市场资金面较周四的惨烈状况有所舒缓，场内止损压力随之减轻，但双边买卖盘报价很宽，显示机构对未来流动性预期仍较为谨慎。

“(利率品种)长的(收益率)下来了点，短的变动不大，有外资在拿，抛盘比较纠结。”上海一大型券商交易员称。

上海一商业银行交易员则指出，止损盘暂时告一段落，因资金面略有缓解，但买卖双方仍非常谨慎。

“双边报的很宽，大家心里还是没底，资金面到底会怎样，今天只能说略好了一点，(资金)价格压住了，双边也不像昨天恐慌的时候，只要有价格就点。”他称。

北京一大型商业银行交易员则指出，收益率急涨后交易机会显现，有部分机构入场增持，但量应该不大，信用债买盘今日也略有回暖，考虑到下周是半年末，资金面仍将有反复，谨慎心态占据主导。

在上日中国银行间资金资市场隔夜和七天回购利率盘中创下历史新高后，周五早盘流动性供给略有增加，加之相对较低的开盘价格引导，主要回购加权利率出现明显回落。