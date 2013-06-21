中国汇市：人民币早盘续跌，因购汇需求将叠加出现且美元指数强势

* 人民币早盘续跌，中间价连四天回落

* 下周季节性和政策性购汇因素叠加出现

* 交易员称短期内即期走势中性偏弱

路透北京6月21日 - 人民币兑美元即期 周五早盘继续小幅走跌。人民币中间价连续第四天回落，与隔夜美元指数升势一致。交易员称价格跟随中间价小幅开低，结购汇需求均有体现。短期内即期供求大体保持相对均衡，但因下周半年末购汇和综合头寸购买因素叠加，加上近期美元走势偏强，短期走势可能稍有回落。

上海某行交易员称，近期人民币流动性较紧张，很多银行都在把美元换成人民币，但这对于掉期影响更大一些，即期市场动得不算多，“半年末的购汇客户一般会最后几天才出来吧，还有综合头寸，都在下周，到时候即期可能会往6.14，6.15走吧，不会太多。”

北京一国有大行交易员认为，中间价虽然连续四天回落，但基本与美元指数强势相符，还不能说体现出央行有什么态度。此外，下周虽然购汇会明显一些，但结汇也还是较多，综合来看应该较为均衡。

北京时间12:02，人民币兑美元即期报6.132元，上日收报6.1282元。今日人民币兑美元中间价 为6.1766元，上日中间价为6.1698元。

在上日中国银行间资金资市场隔夜和七天回购利率盘中创下历史新高后，周五早盘流动性供给略有增加，加之相对较低的开盘价格引导，主要回购加权利率出现明显回落。

东京汇市美元、欧元和英镑周五均受到买需支撑，因美国联邦储备理事会结束超宽松货币政策的前景推动资金大规模流出新兴市场，转而流入发达市场资产。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2980/10，上日尾盘为6.3060。

北京时间12:03，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1305/35元，上一交易日尾盘报6.1293元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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