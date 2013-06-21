路透基点：龙湖地产四年期30亿港元贷款案规模将扩大至75亿港元--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
路透香港6月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国开发商龙湖地产的四年期分期偿付贷款案将从30亿港元增加至75亿港元(9.67亿美元)。
额度分配即将敲定，希望能在本月签署合约。
可能加入承贷的银行有：中国银行、东亚银行、法国巴黎银行、中国建设银行香港分行、中国光大银行、招商银行、中信银行(国际)、恒生银行、汇丰、渣打银行、大丰银行、永隆银行。
一如先前的报导，贷款的综合收益为380个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)/伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码310个基点。贷款平均年限约3.4年，银行可选择以港元或美元承贷。
龙湖地产一年前获得24.3亿港元等值三年期贷款，原定的融资规模为20亿港元。有九家银行参贷，包括牵头行兼簿记行东亚银行、中国建设银行香港分行、恒生银行、汇丰银行和渣打银行。
巴克莱、中信银行国际、德意志银行和大丰银行以较低层级加入。最高层级综合收益为500个基点，利率为较Hibor/Libor加码400个基点。
穆迪上月将龙湖地产评等上调至Ba1。龙湖地产业务主要集中在成都、重庆以及北京，该公司近日公布年度核心获利跳增20%至54亿元人民币(8.8亿美元)。(完) (编译 李婷仪 审校 石冠兰)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。