路透基点：龙湖地产四年期30亿港元贷款案规模将扩大至75亿港元--RLPC

路透香港6月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，中国开发商龙湖地产的四年期分期偿付贷款案将从30亿港元增加至75亿港元(9.67亿美元)。

额度分配即将敲定，希望能在本月签署合约。

可能加入承贷的银行有：中国银行、东亚银行、法国巴黎银行、中国建设银行香港分行、中国光大银行、招商银行、中信银行(国际)、恒生银行、汇丰、渣打银行、大丰银行、永隆银行。

一如先前的报导，贷款的综合收益为380个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)/伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码310个基点。贷款平均年限约3.4年，银行可选择以港元或美元承贷。

龙湖地产一年前获得24.3亿港元等值三年期贷款，原定的融资规模为20亿港元。有九家银行参贷，包括牵头行兼簿记行东亚银行、中国建设银行香港分行、恒生银行、汇丰银行和渣打银行。

巴克莱、中信银行国际、德意志银行和大丰银行以较低层级加入。最高层级综合收益为500个基点，利率为较Hibor/Libor加码400个基点。

穆迪上月将龙湖地产评等上调至Ba1。龙湖地产业务主要集中在成都、重庆以及北京，该公司近日公布年度核心获利跳增20%至54亿元人民币(8.8亿美元)。(完) (编译 李婷仪 审校 石冠兰)