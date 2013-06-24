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亚洲 | 2013年 6月 24日 星期一 14:40 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--6月24日

路透上海6月24日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行
公开市场操作等多重因素影响。

    以下为本周内(6月24日-6月28日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------
    注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选  
    =====================================================================================
    2.基金发行  
    ---------------------------------------------------------------------------
       名称          基金公司        托管行        发行时间    备注    

    博时岁岁增利      博时基金       工商银行      6/3-6/24 
    一年定期开放

    华宝兴业服务      华宝兴业基金   建设银行      6/3-6/25 
    优选股票

    汇添富高息债      汇添富基金     农业银行      5/27-6/28 
    A/C 

    银河增利债券      银河基金       北京银行      6/3-6/28 
    A/C 

    上投摩根上证      上投摩根基金   中国银行      6/3-6/28 
    180高贝塔ETF
 
    东方安心收益      东方基金       邮储银行      5/13-6/28 
    保本混合
    
    博时上证企债      博时基金       工商银行      6/24-7/5
    30ETF

    华安纳斯达克      华安基金       建设银行      6/13-7/10      
    100指数人民币/美元现钞/美元现汇

    国泰美国房地产    国泰基金       中国银行      6/13-7/12 
    开发股票(QDII)  
    
    泰信鑫益定期     泰信基金       中信银行      6/19-7/12
    开放债券A/C     

    国泰黄金ETF      国泰基金       工商银行      6/24-7/19

    华安易富黄金ETF  华安基金       建设银行      6/24-7/19

    安信宝利分级债券 安信基金       工商银行      6/24-7/19
    A/B
    =====================================================================================
   3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    
    发债主体        规模      期限      债券类型         缴款时间              备注
                  (亿元)
    
    农发行          108.5      3年      固息金融债         周一
                    130        5年      固息金融债         周一
    财政部          300       10年      固息国债         6/20-6/24       今年第11期品种续发
  
    二.资金投放因素
    
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体         债券类型      到期本金规模     到期时间
                                      (亿元) 

     农发行          浮息金融债        100             周三
     农发行          浮息金融债        100             周四
                
    注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
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    2.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
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    3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    ------------------------------
    央票到期    正回购到期   合计 
   
       --         250         250 
   =====================================================================================(完)

 (整理 边竞； 审校 李宏薇/曹巍浩)

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