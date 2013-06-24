《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--6月24日

路透上海6月24日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行 公开市场操作等多重因素影响。 以下为本周内(6月24日-6月28日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------ 注：最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 --------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 发行时间 备注 博时岁岁增利 博时基金 工商银行 6/3-6/24 一年定期开放 华宝兴业服务 华宝兴业基金 建设银行 6/3-6/25 优选股票 汇添富高息债 汇添富基金 农业银行 5/27-6/28 A/C 银河增利债券 银河基金 北京银行 6/3-6/28 A/C 上投摩根上证 上投摩根基金 中国银行 6/3-6/28 180高贝塔ETF 东方安心收益 东方基金 邮储银行 5/13-6/28 保本混合 博时上证企债 博时基金 工商银行 6/24-7/5 30ETF 华安纳斯达克 华安基金 建设银行 6/13-7/10 100指数人民币/美元现钞/美元现汇 国泰美国房地产 国泰基金 中国银行 6/13-7/12 开发股票(QDII) 泰信鑫益定期 泰信基金 中信银行 6/19-7/12 开放债券A/C 国泰黄金ETF 国泰基金 工商银行 6/24-7/19 华安易富黄金ETF 华安基金 建设银行 6/24-7/19 安信宝利分级债券 安信基金 工商银行 6/24-7/19 A/B ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 农发行 108.5 3年 固息金融债 周一 130 5年 固息金融债 周一 财政部 300 10年 固息国债 6/20-6/24 今年第11期品种续发 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 农发行 浮息金融债 100 周三 农发行 浮息金融债 100 周四 注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ==================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 ===================================================================================== 3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) ------------------------------ 央票到期 正回购到期 合计 -- 250 250 =====================================================================================(完) (整理 边竞； 审校 李宏薇/曹巍浩)