路透基点：五矿下属企业ONFEM将三年期贷款规模增至38亿港元

港股业绩：国美电器受门店改造拖累去年净利大跌73%，电商销售增长凌厉
路透香港3月27日 - 中国主要家电零售商--国美电器周一宣布，去年净利同比大跌约73%，因受上半年实体门店改造而暂停营业的影响，但下半年的业绩已有显着提升。
路透香港6月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国五矿集团旗下的房地产融资企业--ONFEM Finance Limited已经将三年期子弹式贷款案的规模从30亿港元提高到38亿港元(4.90亿美元)。
担任牵头主办行与额度分配行的永隆银行承贷11.6亿港元。
另有八家主办行，各自承贷3亿港元，它们包括：中国光大银行、中国招商银行、创兴银行、大新银行、恒生银行、工银亚洲、华侨银行和永亨银行。
上海浦东发展银行以高级经理行的身份加入，承贷2.40亿港元。
贷款协议定于6月28日签署。
一如此前报导，新贷款的利率为较香港同业拆借利率(HIBOR)加码250个基点。
承贷5亿港元的银行将得到105个基点的费用，综合收益是285个基点。承贷3至4.99亿港元的银行，将得到90个基点的费用，综合收益是280个基点。
该贷款的承诺费是25个基点，母公司五矿集团提供贷款担保。
融资将用于满足五矿建设(Minmetals Land Ltd)的一般资金需求，公司在香港上市，此前名称为ONFEM Holdings Ltd。
(编译 高琦 审校 石冠兰)
路透香港3月27日 - 中国主要家电零售商--国美电器周一宣布，去年净利同比大跌约73%，因受上半年实体门店改造而暂停营业的影响，但下半年的业绩已有显着提升。
* 钱满为患，需求不高，短率本周料续低档持平 * 票券商缺口少，短票成交稀 * 债券附买回利率持平低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北3月27日 - 台湾银行间短率周一持平低位。资金调度人士表示，钱满为患，需 求不高，大型银行的拆出需求不能被如数满足，短率维持低位。 资调人士表示，市场资金很多，目前看来很多跨月的需求已被满足，因此预料本周五的 季底最后一日市况应能相对平稳在区间低位。他们并猜测本周短率仍有略微向下压力。 〞看起来每个人都满手钱，就看老大要不要帮忙了。〞一位大型银行交易员说。 他们表示，近期可能来自于少数亚系外商资金短钱充裕，隔夜资金拆出还需仰赖代收机 构代收。若是利率高于市场价位，则更难有需求。 〞唉，钱都做不出去，〞另一位大银行交易员表示。不过目前看来隔夜代收的情况尚可 满足需求，后续值得持续观察。 本地时间18:10 今日报价
路透3月27日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，总部位于台北 的泰昆建设已启动其68亿台币(2.24亿美元)的四年半项目融资计划，用于 支持台北新庄住宅地产项目的建设。 台湾银行、台湾中小企业银行和台湾合作金库银行担任牵头行兼簿记 行。台湾合作金库银行担任额度代理行。 贷款由用于买地的A部分40亿台币，以及用于地产项目的B部分28亿台 币组成。 A部分利率较一年期邮政储蓄存款利率加码200个基点，B部分较同样 基准加码225个基点。 银行受邀参贷，承贷10亿台币或以上获协办行头衔，前端费35个基点 ；承贷5亿-9.99亿台币为一般参贷行，获15个基点费用。回复截止日期为 3月31日。 该土地和地产项目将作为抵押，借款人董事长Yang Yueh Shiu做担保 人。还款计划将取决于项目的销售进度。 泰昆建设已于去年7月委托此项贷款，但直到现在更改了部分融资条 款之后才启动。 该借款方位于台北，是一家商业建筑公司。(完) (编译 王颖；审校 孙茉莉)