路透基点：五矿下属企业ONFEM将三年期贷款规模增至38亿港元

更新版 1-台湾货币市场：钱满为患需求不高，短率本周料将续呈低位盘整

* 钱满为患，需求不高，短率本周料续低档持平 * 票券商缺口少，短票成交稀 * 债券附买回利率持平低位 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北3月27日 - 台湾银行间短率周一持平低位。资金调度人士表示，钱满为患，需 求不高，大型银行的拆出需求不能被如数满足，短率维持低位。 资调人士表示，市场资金很多，目前看来很多跨月的需求已被满足，因此预料本周五的 季底最后一日市况应能相对平稳在区间低位。他们并猜测本周短率仍有略微向下压力。 〞看起来每个人都满手钱，就看老大要不要帮忙了。〞一位大型银行交易员说。 他们表示，近期可能来自于少数亚系外商资金短钱充裕，隔夜资金拆出还需仰赖代收机 构代收。若是利率高于市场价位，则更难有需求。 〞唉，钱都做不出去，〞另一位大银行交易员表示。不过目前看来隔夜代收的情况尚可 满足需求，后续值得持续观察。 本地时间18:10 今日报价