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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 12:53 BJT

路透基点：五矿下属企业ONFEM将三年期贷款规模增至38亿港元

路透香港6月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国五矿集团旗下的房地产融资企业--ONFEM Finance Limited已经将三年期子弹式贷款案的规模从30亿港元提高到38亿港元(4.90亿美元)。

担任牵头主办行与额度分配行的永隆银行承贷11.6亿港元。

另有八家主办行，各自承贷3亿港元，它们包括：中国光大银行、中国招商银行、创兴银行、大新银行、恒生银行、工银亚洲、华侨银行和永亨银行。

上海浦东发展银行以高级经理行的身份加入，承贷2.40亿港元。

贷款协议定于6月28日签署。

一如此前报导，新贷款的利率为较香港同业拆借利率(HIBOR)加码250个基点。

承贷5亿港元的银行将得到105个基点的费用，综合收益是285个基点。承贷3至4.99亿港元的银行，将得到90个基点的费用，综合收益是280个基点。

该贷款的承诺费是25个基点，母公司五矿集团提供贷款担保。

融资将用于满足五矿建设(Minmetals Land Ltd)的一般资金需求，公司在香港上市，此前名称为ONFEM Holdings Ltd。

(编译 高琦 审校 石冠兰)

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