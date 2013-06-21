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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 17:05 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月21日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人        注册金额 拟发规模  期限   发行日     主承销商   主体评级  起息日  上市日 
               (亿元)   (亿元)   (月)                                  (缴款日) 
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暂无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
    
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日     主承销商  主体评级   起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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*广西交通      30       15      12 6/28-7/1簿记建档 国开行     AA+      7/2      7/3
投资集团                                           浦发银行
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*广西投资集团  20       10      12   6/28簿记建档  国开行      AA+      7/2      7/3
                                                   浦发银行
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万达集团       18.5      9      12  6/21-24簿记建档 建设银行   AA-       6/25     6/26
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黑龙江高速     50       15      12   6/25簿记建档  浦发银行    AA+       6/27     6/28
公路集团
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南通自来水公司  2.8      1.4    12   6/26簿记建档  浙商银行    AA-        6/27     6/28
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南京港集团     13        3      12   6/26簿记建档  交通银行    AA         6/27     6/28
                                                   南京银行
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云内动力       10        6      12   6/26簿记建档  交通银行    AA         6/27     6/28
                                        光大银行
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贵州乌江       26       13      12   6/27簿记建档  建设银行    AA+       6/28     7/1 
水电开发                                           兴业银行
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江西高速公路   40       30      12     推迟发行    国开行     AAA         --       --
投资集团                                           民生银行
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大连国有资源   20       10      12     推迟发行    工商银行    AA         --       --
投资      
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宁波城建       40       10      12     推迟发行    中信证券    AA+        --       --
投资控股                                           国开行
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东南网架        6        3      12     推迟发行    中信银行    AA        --       --
 
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保利协鑫       10        6      12     推迟发行    光大银行    AA        --       --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日     上市日 
            (亿元)   (亿元)   (年)                                    (缴款日)
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*中国南方     122      19      3    6/26簿记建档   建设银行    AAA      6/27       6/28
工业集团公司           19      5                   中国银行
                       19      4
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清华控股       25       8      5    6/24簿记建档   光大银行     AA+     6/25       6/26
                                                   招商银行
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穗恒运A         8.8     4.8    5    6/25簿记建档   华夏银行     AA      6/27       6/28
 
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重庆航运建设    7.5     5      5    6/25簿记建档   建设银行     AA      6/26       6/27
发展有限公司                                       国开行
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湖南湘投控股   17      10      5    6/26簿记建档   建设银行     AA      6/27       6/28
集团有限公司                                       兴业银行
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广西机场       12       6      5    6/26簿记建档   建设银行     AA      6/27       6/28
管理集团                                           兴业银行
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亿利资源集团   60       5      5    6/27簿记建档   建设银行     AA      6/28       7/1
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成都高新投资   15       9      3     推迟发行      光大银行     AA+      --        --
集团                                               民生银行
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营口港务集团   15.7    15.7    10    推迟发行      中信银行     AA+      --        --
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四川龙蟒集团    18      10      5    推迟发行      农业银行     AA       --        --===========
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陕西建工集团    6       3       3    推迟发行      中信银行     AA       --        --
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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广东佛山    1.4      1.4      3    6/26簿记建档   国开行       AAA       6/27      6/28
中小企业                    (中债信用增进提供担保)
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江苏泰州    2        2        3    6/27簿记建档   南京银行     AAA       6/28      7/1
中小企业                    (中债信用增进提供担保)
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注:*代表新增。(完)

 (整理 曹巍浩； 审校 吴芳)

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