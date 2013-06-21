路透基点：台湾滨川企业子公司3,600万美元贷款案价码提高--RLPC

路透香港6月21日 - 汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称，台湾滨川企业旗下子公司Hamagawa Holdings Ltd目前已进入市场的的五年期3,600万美元定期贷款案，利率加码幅度提高30个基点。

该笔分期偿付贷款案由台北富邦银行担任牵头行，并由滨川提供担保。融资案分为将做为再融资的A部分1,875万美元、做为营运资本的B部分900万美元、以及将用做公司在重庆及四川营运资本及支出的C部分825万美元。A部分将做为2010年7月签署的一笔五年期2,500万美元贷款的再融资。

A和B部分的贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点，C部分为利差变动调整之后较LOBOR加码160个基点。台北银行间拆息利率(TAIFX)和LIBOR利差超过30个基点的话，将由借款人支付超出的部分。

银行受邀承贷档次分为三种--600万美元或以上、500-590万美元、300-490万美元。前端费用分别是18、10、3个基点。银行在5月10日之前承诺贷款者，可获得5基点的优惠费用。

银行回覆截止日期已从5月24日延至7月10日。

借款方在2010年的贷款所支付利率为LIBOR加码70-80个基点。