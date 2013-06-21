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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 13:29 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆升至日高，因日经指数走扬

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* 美元/日圆升至日高97.65/70，因日经指数走升

* 日经指数目前涨幅接近1%

* 企业税减税的可能性提供帮助

* 美元兑日圆若回到98.00上方，隔夜高位98.30- 98.29，可能会有停止单。(完)

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