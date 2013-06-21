更新版-企业并购：日本软银看好7月完成Sprint收购案

然而，软银上周提高出价并增加现金部分，以此赢得几名曾青睐Dish出价的Sprint股东支持，同时减少对该公司的注资。

有人担忧减少向Sprint注资或将妨碍后者投资新网络基础设施的能力。孙正义周五淡化这种担忧，表示收购完成后的头四年，Sprint平均每年将能节省2,000亿日圆(20亿美元)。

Sprint周四在另一场与Dish争夺Clearwire Corp 控制权的争斗中占据上风。Sprint将收购价格上调至每股5美元，帮助公司赢得Clearwire重要股东群体的支持。

孙正义在周五股东大会上称收购Sprint得到Clearwire的支持，软银股东为此鼓掌喝彩。Clearwire拥有Sprint更新其网络所必需的宝贵无线电波技术。(完) (编译 蔡美珍/王翔琼; 审校 王兴亚)