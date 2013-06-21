更新版-企业并购：日本软银看好7月完成Sprint收购案

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
然而，软银上周提高出价并增加现金部分，以此赢得几名曾青睐Dish出价的Sprint股东支持，同时减少对该公司的注资。
有人担忧减少向Sprint注资或将妨碍后者投资新网络基础设施的能力。孙正义周五淡化这种担忧，表示收购完成后的头四年，Sprint平均每年将能节省2,000亿日圆(20亿美元)。
Sprint周四在另一场与Dish争夺Clearwire Corp 控制权的争斗中占据上风。Sprint将收购价格上调至每股5美元，帮助公司赢得Clearwire重要股东群体的支持。
孙正义在周五股东大会上称收购Sprint得到Clearwire的支持，软银股东为此鼓掌喝彩。Clearwire拥有Sprint更新其网络所必需的宝贵无线电波技术。(完) (编译 蔡美珍/王翔琼; 审校 王兴亚)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。