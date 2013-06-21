中港个股：比亚迪澄清香港一具电动车充电盒出现熔化，但未有爆炸

路透香港6月21日 - 中国汽车生产商--比亚迪股份有限公司 周五公告称，公司于香港一个停车场内用于电动车辆充电的一具壁挂式充电盒出现部分熔化现象，充电设施和涉及的电动车未有出发生爆炸现象。

香港苹果日报周四的报导称，该位于何文田领汇 旗下停车场的比亚迪快速充电器于18日替一辆电动的士充电时，发生轻微爆炸。报导刊出后，比亚迪H股昨天大幅下挫逾9%。

比亚迪的声明称，经认真核查后，该壁挂式充电盒出现部分熔化现象，正在充电的车辆更换其他充电盒完成充电后驶离，未造成其他损失。该事件涉及的电动车以及充电设施均未有爆炸现象发生。

至于事件的原因是由充电盒的供电部分接点接触不良导致接点过热，进而出现了部分熔化现象，与电动车设计、充电设施及充电程序无关。

比亚迪表示，已暂停了安装在领汇停车场的所有充电盒的使用，并安排车辆于森那美维修站进行充电，该事件不会对公司电动的士的正常运营造成重大影响。

比亚迪上月中宣布计划在港推出45部电动的士，每部售价约40万港元。（完）

浏览比亚迪其他新闻，请点选

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)