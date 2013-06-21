澳新汇市：澳元和新西兰元暂获喘息，周线表现料不佳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
这股走势周五稍稍平静一些。澳元/美元 报0.9232，上日曾触及0.9163的33个月低点。澳元本周下跌3.4%。技术面显示澳元的下滑趋势仍未变，可能跌向0.9145，最后或下探0.90美元。
新西兰元/美元 在0.7780附近寻获底部，此前在空方获利了结的支撑下，短暂升至0.7800上方。
新西兰元隔夜跌幅曾达2%，至一年低位0.7710美元；本周跌逾3%，走势明显偏空。
短线支撑料在隔夜低点，之下在2012年6月中旬低点0.7660美元处有较坚固支撑，上档阻力在0.7810美元。
下周新西兰仅有一些零星的次要经济数据要公布，包括企业信心、移民和贸易数据。澳洲民间信贷数据则于下周五出炉。(完)
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(编译 戴素萍/张若琪 审校 王兴亚)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。