澳新汇市：澳元和新西兰元暂获喘息，周线表现料不佳

这股走势周五稍稍平静一些。澳元/美元 报0.9232，上日曾触及0.9163的33个月低点。澳元本周下跌3.4%。技术面显示澳元的下滑趋势仍未变，可能跌向0.9145，最后或下探0.90美元。

新西兰元/美元 在0.7780附近寻获底部，此前在空方获利了结的支撑下，短暂升至0.7800上方。

新西兰元隔夜跌幅曾达2%，至一年低位0.7710美元；本周跌逾3%，走势明显偏空。

短线支撑料在隔夜低点，之下在2012年6月中旬低点0.7660美元处有较坚固支撑，上档阻力在0.7810美元。

下周新西兰仅有一些零星的次要经济数据要公布，包括企业信心、移民和贸易数据。澳洲民间信贷数据则于下周五出炉。(完)

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