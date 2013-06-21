路透专访：尝试银行理财长期化，规避期限错配贴近实体经济--光大

* 四季度将推出并购基金组合理财产品

* 获得长期资金才能拉长投资期限

张胜男

路透北京6月21日 - 中国光大银行 资产管理部总经理张旭阳周五称，理财资金长期化才更有利于支持实体经济，也便于配置更多长期资产。目前这种资金来源短期化严重的情况下，想要金融机构支持实体经济的长期资金需求很难，只会导致更严重的期限错配。

在推出15年超长期限的养老理财之后，光大银行四季度还将推出并购基金组合理财产品，他还建议把资产证券化和银行理财定向资产证券化作为城镇化长效融资机制的一个补充。

本周，银行间市场悲凉情绪进一步扩散，短期限理财产品马上提高收益，快速吸金为银行紧急输血。这一现象折射出资金用途决定了理财产品的短期化。而宏观经济的不确定性，也导致投资者不愿也不敢将理财资金投向长期化产品。

“经济环境不确定，流动性不确定，这种情况下我们必须防患于未然，不可能在没有中长期的稳定的可持续的资金来源的时候，去做中长期的项目投放。”张旭阳在接受路透电话专访时称。

银行理财产品很多一部分比例通过债券投资、非标债权进入到实体经济，但在当前经济环境下，需要把投资期限、投资视野放长一些。一方面更好地支持实体经济，另一方面也能够穿越经济周期的波动，把中国中长期经济发展与制度改革的收益红利带给投资者，因此，光大推出了15年的“养老理财”产品。

中国社科院副院长李扬就曾表示，中国现在不缺短期资金，银行理财和信托等所谓的“影子银行”已经很好的提供了这部分融资支持，但是非常缺乏可以供企业增加投资、长期发展的长期稳定的融资来源。基于这方面的考虑，很多专家、业内人士建议发行长期市政债，不过理财资金自身主动拉长期限，来支持实体经济还比较罕见。

“只有有了长期资金进来，我们才能做长期的投资安排。都是短期资金，肯定只能做短期投资安排，否则我们的期限错配（风险）太大。”他说。

近期银行间市场的动荡告诉人们，流动性已经逐渐成为中国银行业头号考验，期限错配这一基本的金融逻辑也在遭遇挑战。

“我们会在四季度推出一个并购基金组合，去投一些并购基金、夹层基金，通过并购使得产业优化企业整合。把理财业务和实体经济联系的更紧一些。”张旭阳表示。

这种在并购环节为企业提供融资服务的银行业务本身已经存在，通常由商业银行的投行部负责操作，通过资产管理部门的理财产品进行并购融资支持还很罕见。毕竟风险大、周期长可能会成为投资者的首要顾虑。

从中国政府层面，还是希望金融机构能够更多支持产业整合。国务院总理李克强周三在常务会议上称，要引导信贷资金支持实体经济。支持调整过剩产能，对整合过剩产能的企业定向开展并购贷款。

**银行理财定向资产证券化：城镇化长效融资机制**

张旭阳建议，把银行理财定向资产证券化作为城镇化长效融资机制的一个补充，做成标准化、有完全出表安排的资产证券化，一方面可以帮助地方政府进行资产价值发现，另一方面也避免了贷款融资的货币乘数放大效应。

目前，中国十年城镇化建设方案仍在起草当中，并且公布时间一再推后，除了城镇化的建设思路有分歧，地方政府的举债发展、招商引资、重复建设也引发各界诸多诟病。如何化解地方政府的负债隐患，成为当前经济转型中的最大不确定性。

张旭阳认为，现在总提城镇化，城镇化是需要资金的，但是政府现在的负债率比较高，很难去融资。而政府的资产负债表上，资产方的很多优质资产，都是用历史成本计价的。通过资产证券化是一个价格发现的过程。

“通过一次资产证券化不仅融到资了，同时改善了资产负债表其他资产方的资产价值。”他表示。

中国国家审计署本月发布公告称，截至2012年底，抽查的36个地方政府本级政府性债务余额超过3.8万亿元人民币，较2010年底的3.4万亿增长近13%。其中16个地区债务率超过100%，突显部分地区地方政府债务过高的隐忧，以及一些地方政府盲目举债的情况。

“而且资产证券化可以实现资产隔离、破产隔离，相当于在一段时间内把政府资产卖出来了，从而避免地方政府套用优质资产循环融资放大杠杆；再加上新一届政府简政放权的施政思路，可以有效地推动地方政府职能转变。”张旭阳称。

地方政府融资乱象频出，大部分参与其中的金融机构都知道其间存在重复抵押、抵押物不足、循环举债等问题。于是有人士建议关闭一切金融机构给地方政府融资的通道，改为发行长期市政债。但中国目前只有部分省市进入地方政府自行发债的试点。

现实情况是，资金价格降不下来，而一般企业的经营状况根本支撑不了动辄10%以上的融资成本。所以，很多学者认为，正是地方政府融资平台和房地产联手推高了利率水平。对于地方政府的融资难题如何解决，目前中央层面似乎还没有进一步举措。

**养老理财：资金长期化的首度试水**

光大银行在本月推出了存续期长达15年的“养老理财”产品。之前也不乏有养老题材的理财产品发行，但是期限跨度达15年的实属稀缺。为中长期的项目投放寻找“中长期的稳定的可持续的资金来源”和“穿越周期波动”是该产品发行的初衷。

该产品将由光大银行自主管理，产品采取护本策略，以境内外固定收益类产品为核心，通过多元化资产配置，以期获得稳定的投资回报。

张旭阳对该产品的定位是，在养老保险、企业年金支柱之外，给作为第三支柱的个人养老提供选择。同时该产品也会对企业年金、社保基金开放。

目前企业年金的投资范围已经扩大到商业银行理财产品、信托产品等。而社保基金的扩大投资范围方案正在研究当中。