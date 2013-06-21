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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 14:19 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：市场暂时归于平静

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* 美元/日圆上涨0.55%，澳元/美元上涨0.38%，欧元/美元上涨0.15%，欧元/日圆上涨0.67%

* 亚洲股市继续受美联储会议结果的影响而走低，但日股日经指数在终场前夕走高，提振美元/日圆走势

* 中国短期回购利率略微回落，因传闻中国人行支撑市场，这扶助了人气

* 希腊局势令人担忧，美元/(除日圆外)亚洲货币遇到入市干预操作，欧元/美元走势承压

* 今日关注点有：欧元区经常帐、欧盟财长会议、加拿大CPI和零售销售

(完)

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