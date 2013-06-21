《汇市简讯》欧洲开盘：市场暂时归于平静

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
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* 美元/日圆上涨0.55%，澳元/美元上涨0.38%，欧元/美元上涨0.15%，欧元/日圆上涨0.67%
* 亚洲股市继续受美联储会议结果的影响而走低，但日股日经指数在终场前夕走高，提振美元/日圆走势
* 中国短期回购利率略微回落，因传闻中国人行支撑市场，这扶助了人气
* 希腊局势令人担忧，美元/(除日圆外)亚洲货币遇到入市干预操作，欧元/美元走势承压
* 今日关注点有：欧元区经常帐、欧盟财长会议、加拿大CPI和零售销售
(完)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。