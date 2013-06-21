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货币新闻 | 2013年 6月 21日 星期五 14:30 BJT

表格: 中国5月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京6月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国5月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（
单位均为吨):
                                5月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       232,155       -23.15      7,443.82        1,092,115       -33.08
 原铝                          21,816       -36.67      2,003.98           81,066       -68.94
 未锻压镍(精炼镍+合金)         11,138       -13.38      16,092.1           74,787        21.45
 精炼铅                            46        -97.5      1,251.13              483       -87.09
 精炼锌                        55,413       154.05      1,913.87          244,050        34.16
 锌合金                        12,514         -6.9      2,252.24           48,647        -9.16
 精炼锡+锡合金                  1,406       -16.39     21,900.53            8,121       -30.18

 出口:
 精炼铜                        14,445       -85.89      7,309.18          168,940         7.55
 原铝                           9,442         1.74      2,188.78           45,812       -11.64
 精炼铅                         1,165     4,541.74      2,196.03            7,125     1,212.14
 精炼锌                           613        10.12       2,014.4            1,779       -66.74
 未锻压镍(精炼镍+合金)          5,844       198.44     17,216.67           15,871         8.58
 精炼锡+锡合金                     29       -85.55     23,999.66            1,282        25.44

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.

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