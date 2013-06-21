表格: 中国5月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京6月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国5月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（
单位均为吨):
5月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
精炼铜 232,155 -23.15 7,443.82 1,092,115 -33.08
原铝 21,816 -36.67 2,003.98 81,066 -68.94
未锻压镍(精炼镍+合金) 11,138 -13.38 16,092.1 74,787 21.45
精炼铅 46 -97.5 1,251.13 483 -87.09
精炼锌 55,413 154.05 1,913.87 244,050 34.16
锌合金 12,514 -6.9 2,252.24 48,647 -9.16
精炼锡+锡合金 1,406 -16.39 21,900.53 8,121 -30.18
出口:
精炼铜 14,445 -85.89 7,309.18 168,940 7.55
原铝 9,442 1.74 2,188.78 45,812 -11.64
精炼铅 1,165 4,541.74 2,196.03 7,125 1,212.14
精炼锌 613 10.12 2,014.4 1,779 -66.74
未锻压镍(精炼镍+合金) 5,844 198.44 17,216.67 15,871 8.58
精炼锡+锡合金 29 -85.55 23,999.66 1,282 25.44
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注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
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